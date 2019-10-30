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Kastamonuspor - 24 Erzincanspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.

Giriş: 30.10.2019 13:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Tur heyecanı Kastamonuspor - Anagold 24 Erzincanspor maçıyla sürüyor.

Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Burdur bölgesinden Alper Oran yönetiyor.

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Zorlu mücadelenin 11'leri:

KASTAMONUSPOR:

İsmail Şahmalı,Özgür İleri, Birkan Öksüz, Faruk Öcali, Hakkı Can Aksu, Sıddık Çelik, Hakan Olkan, Yusuf Türk, Bekir Can Sönmez, Nezir Özer, Ömer Gür

24 ERZİNCANSPOR:

Süleyman Kasap, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Berke Tulpar, Abdurrahman Canlı, Hüseyin Çiray, Uğurcan Bekçi, Yunus Emre Tok, Halil Yılmaz, Tuncay Kılıç, Ali Öztürk

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