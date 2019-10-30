Canlı izle | Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de geride kalan 9 haftayı 17 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Darıca'yı eleyen TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'na konuk oluyor.
İLK 11'LER
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı, Ali, Artun
Fenerbahçe: Altay, Muray, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
20.30'da başlayacak ve Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıları Uygar Bebek ve Sezgin Çınar.
7. SIRADA BULUNUYOR
Teknik direktör Ergün Penbe'nin çalıştırdığı Tarsus İdman Yurdu, ligde geride kalan 10 haftada topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Müsabakayı A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı izleyebileceksiniz.