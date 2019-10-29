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Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşmayla start alacak. Bu turda Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.

Giriş: 29.10.2019 08:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşmayla start alacak. Bu turda Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.

Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.


BUGÜN
13.00: H. TRABZON-MENEMEN

13.00: ÇANKIRISPOR-Ç.RIZESPOR

13.00: ALTINORDU-AMED

13.45: NİĞDE-ANTALYASPOR

14.30: EYÜPSPOR-KONYASPOR

16.30: ALTAY-GÖRELESPOR

18.30: ADANASPOR-DİYARBEKİR

20.30: ALANYASPOR-İNEGÖL


YARIN
13.00: VANSPOR-SANCAKTEPE

13.00: GÜMÜŞHANE-SAMSUNSPOR

13.00: KASTAMONU-ERZINCAN

13.30: KEÇİÖRENGÜCÜ-SİİRT

13.30: PAYAS-MANİSA FK

13.45: KEMER-KASIMPAŞA

14.00: KARAGÜMRÜK-BANDIRMA

14.00: İSTANBULSPOR-TEPECİKSPOR

14.00: KARACABEY-TUZLASPOR

14.30: ERZURUM-BODRUM

16.30: G.BİRLİĞİ-ESENLER EROK

18.30: GÖZTEPE-SİVAS BELEDİYE

20.30: TARSUS-FENERBAHÇE


31 EKİM
13.00: BAYBURT Ö. İ.-BURSASPOR

13.45: BAŞ. AKADEMİ-SİVASSPOR

14.30: KIRKLARELİ-ANKARAGÜCÜ

16.30: KAYSERİ-BAYRAMPAŞA

18.30: GAZİANTEP-TURGUTLU

20.30: DENİZLİ-İÇEL İD.YURDU

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