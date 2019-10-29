Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşmayla start alacak. Bu turda Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.
Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.
BUGÜN
13.00: H. TRABZON-MENEMEN
13.00: ÇANKIRISPOR-Ç.RIZESPOR
13.00: ALTINORDU-AMED
13.45: NİĞDE-ANTALYASPOR
14.30: EYÜPSPOR-KONYASPOR
16.30: ALTAY-GÖRELESPOR
18.30: ADANASPOR-DİYARBEKİR
20.30: ALANYASPOR-İNEGÖL
YARIN
13.00: VANSPOR-SANCAKTEPE
13.00: GÜMÜŞHANE-SAMSUNSPOR
13.00: KASTAMONU-ERZINCAN
13.30: KEÇİÖRENGÜCÜ-SİİRT
13.30: PAYAS-MANİSA FK
13.45: KEMER-KASIMPAŞA
14.00: KARAGÜMRÜK-BANDIRMA
14.00: İSTANBULSPOR-TEPECİKSPOR
14.00: KARACABEY-TUZLASPOR
14.30: ERZURUM-BODRUM
16.30: G.BİRLİĞİ-ESENLER EROK
18.30: GÖZTEPE-SİVAS BELEDİYE
20.30: TARSUS-FENERBAHÇE
31 EKİM
13.00: BAYBURT Ö. İ.-BURSASPOR
13.45: BAŞ. AKADEMİ-SİVASSPOR
14.30: KIRKLARELİ-ANKARAGÜCÜ
16.30: KAYSERİ-BAYRAMPAŞA
18.30: GAZİANTEP-TURGUTLU
20.30: DENİZLİ-İÇEL İD.YURDU