Eyüpspor kupada Konyaspor'u eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'u 1-0 yenerek kupada 5. tura yükseldi.

EYÜPSPOR 1-0 KONYASPOR

6'ncı dakikada rakibinden topu kapan Hadziahmetovic, sol kanattan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Bajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



25'inci dakikada Volkan Fındıklı kaptığı topla ceza sahası içindeki Bajic'i topla buluşturdu. Bajic'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Alp gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

56'ncı dakikada atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Eren Taşkın, kaleci Ertuğrul'un üstünden topu aşırttı. Konyaspor savunmasında Selim Ay, kaleye giden topu son anda kayarak kornere gönderdi.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

103'üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topla hareketlenen Harun Özcan, Selim Ay'ı geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Harun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un sağından ağlarla buluştu: 1-0.

Uzatma kısmının ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

118'inci dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Harun'un pasında ceza sahası içindeki Eren vuruşunda kaleci Ertuğrul'un dokunduğu top direkten oyun alanına döndü.

Mücadele başka gol olmadı ve Eyüpspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'nci tura yükseldi.