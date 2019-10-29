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Antalyaspor kupada penaltılarda güldü

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Penaltılara giden maçta Antalyaspor rakibini 3-2 yendi.

Giriş: 29.10.2019 16:04 Güncelleme: 29.10.2019 16:45

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Antalyaspor maçta sayısız gol pozisyonuna girdi ancak maçta 90. dakikadan ve uzatmalardan gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Kahraman'ın kurtarışlarıyla damga vurduğu maç 0-0 sona erdi. Penaltılara geçilen karşılaşmada gülen taraf, rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Antalyaspor oldu. Antalyaspor böylelikle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi.

NİĞDE ANADOLU FK 2-3 ANTALYASPOR (PENALTILAR)

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