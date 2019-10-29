 BİZE ULAŞIN

1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1074 Çankırıspor ile Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Giriş: 29.10.2019 13:03

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1074 Çankırıspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte zorlu mücadelenin 11'leri:

1074 ÇANKIRISPOR

Cihan Bal, Anıl Sarıoğlu, Burak Kurttekin, Serkan Küçük, Abdurrahman Veli Akça, Burak Gençbay, Oğuzhan Öztürk, Oğuzcan Coşkun, Umut Şahin, Batınay Ak, Hakkı Tosun

ÇAYKUR RİZESPOR

Tarık Çetin, Yusuf Acer, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse, Marko Scepovic, Nill de Pauw

EN SON HABERLER

1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor | CANLI
Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu
Tarsus-Fenerbahçe maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur programı açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri belli oldu