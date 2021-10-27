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CANLI İZLE I Bursaspor - Ceyhanspor ZTK maçı A Spor canlı izle

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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CANLI İZLE I Bursaspor - Ceyhanspor ZTK maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bursaspor sahasında Ceyhanspor'u ağırlıyor. İki takım da zorlu 90 dakikadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmek istiyor. Bursaspor Ceyhanspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Bursaspor sahasında Ceyhanspor'u konuk ediyor.

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İLK 11'LER

Bursaspor: Canberk, Cüneyt, Emirhan, Batuhan, Eren, Hasan, Aykut, Taha, Furkan Emre, Uğur Kaan, Tuğbey

Ceyhan Spor: Nusret Can, Kudret Oben, Abdulkadir, Mustafa, Fatih, Zekeriya, Mert, Muhammet, Abdurrahman, Emre, Okan

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