Alanyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY KARŞILAŞMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse
Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Onyekuru
RÖVANŞ 12 ŞUBAT'TA
Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
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