Alanyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Onyekuru

RÖVANŞ 12 ŞUBAT'TA

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.