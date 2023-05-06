Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MERSİN TARSUS
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
90.794 oy %42.8
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
121.323 oy %57.2
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

250.007

Katılım Oranı

%85.81

Kullanılan Oy

214.530

Geçerli Oy

212.117

Geçersiz Oy

2.413

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
88.184 oy %40.26
117.401 oy %53.59

MERSİN TARSUS SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 759
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 212.117
%98.88
Geçersiz Oy 2.413
%1.12
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MERSİN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100
%33.26 49.948
%32.06 49.379
%66.74 100.236
%64.98 100.085
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100
%44.62 20.360
%41.71 19.583
%55.38 25.271
%52.37 24.591
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%53.42 4.181
%49.14 3.877
%46.58 3.645
%43.95 3.468
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100
%51.17 9.429
%48.72 9.123
%48.83 8.997
%46.14 8.640
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
%59.81 3.674
%56.42 3.513
%40.19 2.469
%37.65 2.344
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.77 53.215
%51.6 51.554
%45.23 43.952
%41.75 41.710
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100
%55.85 9.974
%52.37 9.463
%44.15 7.884
%41.49 7.496
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%31.27 42.006
%29.78 41.229
%68.73 92.307
%65.53 90.720
MUT
Açılan Sandık Oranı %100
%52.67 22.089
%49.03 21.066
%47.33 19.847
%43.76 18.803
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100
%41.72 35.213
%38.53 33.381
%58.28 49.186
%54.07 46.850
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100
%42.8 90.794
%40.26 88.184
%57.2 121.323
%53.59 117.401
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%43.34 82.445
%41.39 81.646
%56.66 107.770
%53.56 105.645
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%25.95 44.340
%24.7 43.500
%74.05 126.523
%71.22 125.414
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 250,653 | Katılım Oranı: %89
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %53.59117,401 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.2688,184 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.7912,694 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.35774 oy
%100
Seçmen Sayısı: 235,993 | Katılım Oranı: %87.92
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.678,319 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.0771,149 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.4427,261 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %12.3124,974 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.41831 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.18368 oy
%100
Seçmen Sayısı: 222,489 | Katılım Oranı: %77.15
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.3697,256 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.1149,350 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.5422,950 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı