Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KOCAELİ DERİNCE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
52.467 oy %54.24
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
44.270 oy %45.76
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

110.682

Katılım Oranı

%88.6

Kullanılan Oy

98.062

Geçerli Oy

96.737

Geçersiz Oy

1.325

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
51.260 oy %51.5
40.904 oy %41.1

KOCAELİ DERİNCE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 310
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 96.737
%98.65
Geçersiz Oy 1.325
%1.35
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KOCAELİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100
%64.41 47.839
%61.74 46.933
%35.59 26.438
%31.9 24.252
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100
%58.75 54.879
%55.94 54.046
%41.25 38.531
%37.43 36.165
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.69 79.670
%53.04 78.096
%44.31 63.402
%40.2 59.193
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100
%54.24 52.467
%51.5 51.260
%45.76 44.270
%41.1 40.904
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100
%56.38 16.774
%53.94 16.775
%43.62 12.976
%41.88 13.026
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.95 154.056
%57.1 151.381
%40.05 102.897
%35.7 94.650
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100
%56.16 64.694
%53.3 63.411
%43.84 50.498
%39.21 46.642
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%51.39 123.757
%48.9 121.266
%48.61 117.047
%43.89 108.853
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100
%67.33 23.458
%64.15 22.505
%32.67 11.384
%30.04 10.537
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.07 22.439
%55.46 22.136
%41.93 16.205
%37.53 14.978
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%61.11 54.387
%58.29 53.331
%38.89 34.615
%34.55 31.606
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.27 60.494
%51.42 59.368
%45.73 50.982
%41.34 47.728
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 110,604 | Katılım Oranı: %91.53
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.551,260 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.140,904 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.057,020 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.35346 oy
%100
Seçmen Sayısı: 103,074 | Katılım Oranı: %90.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.1350,132 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.929,009 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.627,840 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.892,632 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.291,174 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.15139 oy
%100
Seçmen Sayısı: 95,531 | Katılım Oranı: %76.84
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.9938,735 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.229,559 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.813,453 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı