Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA GAZİANTEP ARABAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
11.808 oy %67.15
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
5.776 oy %32.85
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

22.007

Katılım Oranı

%81.25

Kullanılan Oy

17.880

Geçerli Oy

17.584

Geçersiz Oy

296

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.803 oy %65.46
5.694 oy %31.58

GAZİANTEP ARABAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 88
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 17.584
%98.34
Geçersiz Oy 296
%1.66
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GAZİANTEP GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.15 11.808
%65.46 11.803
%32.85 5.776
%31.58 5.694
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%63.06 21.939
%58.67 20.850
%36.94 12.853
%36.17 12.853
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%59.66 3.734
%56.15 3.593
%40.34 2.525
%39.15 2.505
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100
%66.83 52.003
%63.74 51.017
%33.17 25.813
%31.16 24.937
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%77.8 16.069
%74.06 15.612
%22.2 4.586
%21.39 4.510
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.3 13.309
%64.85 13.003
%31.7 6.176
%28.75 5.764
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%62 304.584
%59.01 298.901
%38 186.665
%34.75 176.025
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.55 265.589
%58.79 261.445
%38.45 165.904
%36.02 160.172
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.72 8.159
%63.91 7.826
%33.28 4.069
%33.75 4.133
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 21,986 | Katılım Oranı: %84.03
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.4611,803 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.585,694 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.45442 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5192 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,271 | Katılım Oranı: %85.44
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.9811,263 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.812,995 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %8.841,486 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.97836 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.14191 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2644 oy
%100
Seçmen Sayısı: 19,323 | Katılım Oranı: %73.42
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.098,922 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %21.472,989 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %14.432,009 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı