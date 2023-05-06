ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI

%100
95.717
%83.61
80.025
78.996
1.029
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ANKARA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.33 20.301
%72.04 19.723
|
%23.67 6.296
%20.53 5.620
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.21 158.521
%60.21 156.144
|
%36.79 92.279
%33.41 86.646
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.9 5.262
%55.41 5.066
|
%41.1 3.672
%38.15 3.488
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.4 8.933
%62.71 8.909
|
%34.6 4.725
%32.94 4.680
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.94 19.554
%56.77 18.928
|
%39.06 12.532
%35.23 11.747
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.52 5.094
%78.18 4.997
|
%19.48 1.232
%18.04 1.153
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%21.84 139.363
%20.39 133.418
|
%78.16 498.798
%75 490.695
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.24 45.514
%71.86 44.878
|
%24.76 14.974
%22.12 13.813
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.92 15.493
%48.28 15.098
|
%49.08 14.935
%45.53 14.239
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.28 175.769
%40.35 170.283
|
%56.72 230.342
%51.89 219.013
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.81 1.282
%63.19 1.248
|
%34.19 666
%31.95 631
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.46 46.811
%47.25 45.423
|
%49.54 45.958
%45.14 43.393
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.65 4.204
%65.49 4.073
|
%31.35 1.920
%28.83 1.793
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.6 10.914
%64.45 10.855
|
%33.4 5.473
%32.16 5.417
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.28 24.996
%63.32 24.411
|
%32.72 12.157
%28.13 10.847
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.33 6.193
%65.22 5.981
|
%31.67 2.870
%29.13 2.671
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.74 332.145
%52.52 324.987
|
%44.26 263.761
%40.1 248.143
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.13 13.970
%68.26 13.834
|
%28.87 5.669
%26.19 5.308
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.77 216.247
%47.23 212.080
|
%50.23 218.254
%46.7 209.682
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.3 10.891
%54.55 10.393
|
%41.7 7.791
%38.21 7.280
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.28 43.667
%51.75 42.573
|
%44.72 35.329
%40.33 33.177
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.93 74.551
%70.15 73.057
|
%26.07 26.287
%22.38 23.311
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.24 11.811
%55.66 11.469
|
%40.76 8.127
%38.56 7.946
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.95 230.875
%60.99 225.811
|
%35.05 124.588
%30.73 113.785
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.88 195.377
%39.32 189.207
|
%58.12 271.141
%53.93 259.545