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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYSU TOPAL

Aysu Topal

Yeşil Sol Parti
Aysu Topal
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı