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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN EREN

Osman Eren

Yenilik Partisi
Osman Eren
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı