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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELİKE YALÇIN

Melike Yalçın

Yeniden Refah Partisi
Melike Yalçın
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı