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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN UÇAR

Osman Uçar

Yeniden Refah Partisi
Osman Uçar
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı