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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KULE

Mehmet Kule

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Kule
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı