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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAZIM SERKAN ŞİMŞEK

Kazım Serkan Şimşek

Yeniden Refah Partisi
Kazım Serkan Şimşek
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı