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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEYHAN TAŞDEMİR

Seyhan Taşdemir

Vatan Partisi
Seyhan Taşdemir
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı