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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HABİP PÜLAT

Habip Pülat

Vatan Partisi
Habip Pülat
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı