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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ MURAT ENGİN

Ali Murat Engin

Vatan Partisi
Ali Murat Engin
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı