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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AZİZ SIĞINÇ

Aziz Sığınç

Vatan Partisi
Aziz Sığınç
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı