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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YALÇIN ARSLAN

Yalçın Arslan

Vatan Partisi
Yalçın Arslan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı