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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN KADIOĞLU

Orhan Kadıoğlu

Vatan Partisi
Orhan Kadıoğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı