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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEM DAĞLIOĞLU

Cem Dağlıoğlu

Vatan Partisi
Cem Dağlıoğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı