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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİCE KOYUN

Hatice Koyun

Vatan Partisi
Hatice Koyun
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı