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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜEDA SÜMEYYE BABACAN

Süeda Sümeyye Babacan

Vatan Partisi
Süeda Sümeyye Babacan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı