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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA KOZ

Mustafa Koz

Vatan Partisi
Mustafa Koz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı