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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİNE ARZU KAYHAN DİZDAROĞLU

Emine Arzu Kayhan Dizdaroğlu

Türkiye Komünist Partisi
Emine Arzu Kayhan Dizdaroğlu
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı