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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKSEL GENÇ

Göksel Genç

Türkiye Komünist Partisi
Göksel Genç
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı