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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ASLITÜRK ÇALLI

Aslıtürk Çallı

Türkiye Komünist Partisi
Aslıtürk Çallı
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı