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Atilla Göktaş
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Barış Mehmet Balcı
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Mehmet Akif Araz
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Hasan Gevger
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Emre Albay
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Bihter Bayer Seyhan
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Deniz Çağli
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Arjin Arın
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Hamza Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Fatma Karaaslan
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Haydar Çamyurdu
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Rüya Çengel
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Hasan Tecirli
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
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Kenan Canpolat
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa