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ANASAYFA SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI KARABÜK

KARABÜK - SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

SOL PARTİ
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
EFLANİ
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ESKİPAZAR
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MERKEZ
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OVACIK
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SAFRANBOLU
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YENİCE
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Kaynak: Anadolu Ajansı