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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FUAT REMZİ MARANGOZ

Fuat Remzi Marangoz

Sol Parti
Fuat Remzi Marangoz
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı