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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGÜR HATİPAĞAOĞLU

Özgür Hatipağaoğlu

Sol Parti
Özgür Hatipağaoğlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı