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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT BEKTAŞ

Ümit Bektaş

Sol Parti
Ümit Bektaş
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı