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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALPEREN ÖZMEN

Alperen Özmen

Milliyetçi Hareket Partisi
Alperen Özmen
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kastamonu
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1994
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kayseri 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı