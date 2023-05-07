Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERTUĞRUL DOĞAN

Ertuğrul Doğan

Milliyetçi Hareket Partisi
Ertuğrul Doğan
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : İŞLETMECİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kahramanmaraş 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı