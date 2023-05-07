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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CİHAN ASLAN

Cihan Aslan

Milliyetçi Hareket Partisi
Cihan Aslan
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1971
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem İzmir 1. Bölge 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı