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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN TOPSAKAL

Hakan Topsakal

Milliyetçi Hareket Partisi
Hakan Topsakal
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 3. Bölge 32. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı