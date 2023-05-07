Mehmet Bülent Karataş

ÖZGEÇMİŞİ
1972 Kars doğumludur. Baba adı Taştan, anne adı Serinaz'dır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kars'ta tamamlamıştır.Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi ULuslararası İktisat Lisans, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ön Lisans bölümlerini tamamlamıştır. İnşaat Sektöründe ticaretle uğraşmaktadır. 1996 - 1998 yılları arasında İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 2012 - 2014 yılları arasında MHP MYK Üyeliği, 2014 - 2018 yılları arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir. İngilizce bilen Karataş, evli ve 3 çocuk babasıdır.