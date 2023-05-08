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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİCE SER

Hatice Ser

Milliyetçi Hareket Partisi
Hatice Ser
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Edirne
  • MESLEĞİ : EV HANIMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Edirne 28. Dönem Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı