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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN YILMAZ

Hüseyin Yılmaz

Milliyetçi Hareket Partisi
Hüseyin Yılmaz
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Ankara 3. Bölge 10. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı