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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA GÜNEN

Fatma Günen

Milli Yol Partisi
Fatma Günen
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı