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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA SEDEF SAM

Fatma Sedef Sam

Milli Yol Partisi
Fatma Sedef Sam
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı