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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM ASLAN

Adem Aslan

Millet Partisi
Adem Aslan
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı