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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA TOYDEMİR

Mustafa Toydemir

Millet Partisi
Mustafa Toydemir
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı