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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSA DEMİRGÖZ

Musa Demirgöz

Millet Partisi
Musa Demirgöz
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı