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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA KARATAŞ

Mustafa Karataş

Millet Partisi
Mustafa Karataş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı