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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ONUR MEHMET AKIN

Onur Mehmet Akın

Memleket Partisi
Onur Mehmet Akın
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı